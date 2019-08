Sequestrati a Peretola trenta chili di sigarette di contrabbando

Ben trenta chili di sigarette di contrabbando sono stati sequestrati all'aeroporto di Firenze. La guardia di finanza è entrata in azione al Vespucci nelle ultime ore, quando un bagaglio ha destato l'attenzione delle fiamme gialle.

La valigia era di una cittadina cinese in arrivo da Pechino via Parigi. All'interno sono state trovate centocinquanta stecche di sigarette di varie marche cinesi, per un peso complessivo di oltre trenta chilogrammi.

La passeggera, che inizialmente aveva affermato di non avere nulla da dichiarare, è stata denunciata per violazione delle leggi doganali e la merce rinvenuta è stata posta sotto sequestro.

