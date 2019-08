A veglia sulle Aie con il Podere Paglieri

Gestito da generazioni dalla famiglia Pellizzari con grande amore e rispetto per la natura e i suoi prodotti, il Podere Paglieri è pronto ad accogliere i montespertolesi che non sono in vacanza e i numerosi turisti presenti in zona in questo periodo in un piccolo podere incantato tra le colline del Chianti.

Continuano senza interruzioni anche per tutto il mese di agosto le “veglie” sulle aie delle aziende agricole di Montespertoli; dal 14 al 20 sul poggio di Polvereto sarà possibile godere di grigliate, degustazioni di vini, ma anche passeggiate ed esposizioni artigianali, tutto all'insegna del gusto e della semplicità.

Ad accogliere i visitatori che vorranno andare “a veglia” al Podere Paglieri ci sarà una proposta informale e innovativa grazie alla formula “grigliata fai da te” con la possibilità di assaggiare la carne della macelleria di famiglia (costo a peso) a cui accompagnare un contorno di verdure di stagione, acqua, vino, pane, coperto (5 €) oppure con la proposta della merenda con un bel piatto di affettati e un bicchiere di vino (5 €). Tra gli intrattenimenti e spettacoli di ogni sera si segnala la chiusura del 20 agosto con la presentazione e la lettura itinerante tra i filari di “Parole da ruminare”, a cura della Comunità delle Piagge di Don Alessandro Santoro. “Abbiamo ereditato dai nonni il nostro piccolo Podere Poaglieri - spiegano i proprietari - e noi, come loro, ammaliati dal profumo della terra e dai colori dei tramonti, abbiamo deciso di continuare la coltura della terra e la raccolta dei suoi frutti”.

Questo il programma dal 14/8 al 20/8 al PODERE PAGLIERI Via Polvereto 83, Polvereto, Montespertoli

Tutti i giorni grigliata fai da te con carne della macelleria di famiglia costo € 5 (contorno, acqua, vino, pane, coperto) + costo carne a peso, degustazione e merende, piatto di affettati, bicchiere di vino €. 5 Si accettano animali, in caso di pioggia il programma può subisca delle modifiche, si consiglia di telefonare. Mercoledì 14/8 • cena, giovedì 15/8 • cena, venerdì 16/8 • cena h 21.30 • spettacolo, sabato 17/8 • cena, domenica 18/8 • cena h 21.30 • intrattenimento, lunedì 19/8 • cena; martedì 20/8 cena, gradita la prenotazione.

Fonte: Ufficio Stampa

