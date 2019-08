Violano gli obblighi imposti dall'autorità giudiziaria: arrestati

Nella giornata di ieri i militari di Poggio a Caiano, nel corso di servizio di controllo del territorio, hanno rintracciato e tratto in arresto un 40enne di origini marocchine che, sebbene sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, per reati inerenti gli stupefacenti, non ottemperava agli obblighi previsti venendo segnalato all’autorità giudiziaria che aggravava la misura cautelare con la custodia in carcere. L’uomo è stato associato presso la casa circondariale della Dogaia.

I Carabinieri della Stazione di Prato hanno invece sottoposto agli arresti domiciliari un 38enne di origini nigeriane. Nei propri confronti, già arrestato dai militari dell’Arma per spaccio di sostanze stupefacenti, avendo più volte violato l’obbligo di dimora nel comune di Prato con divieto di allontanarsi nelle ore notturne, l’autorità giudiziaria ha aggravato la misura restrittiva della libertà.

