Zanzare, il calendario della disinfestazione adulticida e poi antilarvale

Prosegue la campagna di disinfestazione contro le zanzare del Comune di Calcinaia.

Dopo le attività dei mesi scorsi, si informano i cittadini che è prevista nella notte tra Martedì 20 e Mercoledì 21 Agosto una disinfestazione adulticida mediante atomizzatore su di un automezzo pick-up.

Il trattamento avverrà, come sempre in questi casi, in orario notturno, precisamente dalle 23.30 alle 5.00 e riguarderà le strade con presenza di vegetazione di competenza pubblica (es. siepi, aiuole, alberature fratte, prunaie, ecc.), i parchi e giardini pubblici, le sponde di fossi e i canali campestri. Quindi nessun orto o giardino privato.

Ai fini della sicurezza delle operazioni ed in via del tutto precauzionale (per i soli residenti nelle immediate vicinanze delle aree da trattare), si consiglia di seguire questi piccoli accorgimenti: tenere chiuse porte, finestre, ecc. nelle aree interessate dall’intervento e fino ad un’ora dopo la fine dello stesso; non circolare o sostare durante l’applicazione della soluzione micronizzata e fino ad un’ora dopo il passaggio dell’apparecchiatura; non esporre biancheria e coprire giochi per bambini o altri oggetti che possano venire a contatto con la soluzione applicata; (in caso contrario basterà tenerli al sole almeno per 8 ore o lavarli normalmente con acqua e sapone neutro); tenere animali domestici all’interno o in zone protette.

Si ricorda comunque che i prodotti impiegati in questo tipo di interventi risultano fra i più sicuri oggi in commercio, in quanto dotati di una tossicità nei confronti dell’uomo ed una persistenza nell’ambiente praticamente nulla.

Tuttavia le misure precauzionali sopra elencate (ivi comprese la collaborazione e tutte quelle azioni di buon senso non espressamente riportate) assumono una notevole importanza per assicurare quei margini di sicurezza necessari ad una seria e professionale operazione di disinfestazione.

Si informa inoltre che contestualmente all'intervento di disfenstazione adutliticida sono stati programmati da Martedì 20 Luglio a Venerdì 23 Agosto interventi di disinfestazione antilarvale su tutto il territorio comunale.

I dettagli di questo e degli altri numerosi interventi contro ratti e zanzare, promossi dal Comune di Calcinaia ed effettuati dalla ditta Salvambiente Spa, sono consultabili nel documento allegato a questa notizia

Fonte: Comune di Calcinaia - Ufficio Stampa

