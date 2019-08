Grave giovane dopo annegamento in Versilia

Un giovane è in ospedale in gravi condizioni dopo un annegamento in Versilia. Soccorso per una sindrome da annegamento nel mare di Viareggio, un 19enne è andato in arresto cardiaco ed è stato trasportato con l'elicottero Pegaso all'ospedale di Massa. Qui è stato sottoposto alla terapia con l'Ecmo (macchina cuore-polmone).

Il fatto è avvenuto sul litorale in zona nord, nella parte nota come Città Giardino. I primi a intervenire sono stati i bagnini del Bagno Sauro, mentre intanto sul posto arrivava il personale del 118 con l'ambulanza.

