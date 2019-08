Civitella Paganico, incendio minaccia le abitazioni

Intorno alle 17 di oggi, giovedì 15 agosto, si è verificato un incendio vicino alla Siena-Grosseto, nel comune di Civitella Paganico. La Racchetta locale ha constatato un incendio di oliveta che, spinto dal vento, stava minacciando abitazioni e maneggi in zona.

Data la possibilità di un evento pericoloso per insediamenti civili, sono stati fatti giungere in luogo anche vigili del fuoco, una seconda squadra della Racchetta e l'elicottero regionale. L'incendio risulta al momento in fase di contenimento grazie al lavoro di elicottero e squadre a terra.

Si prevede che le operazioni di bonifica possano diventare abbastanza lunghe in modo da mettere in piena sicurezza tutta la zona. Gli operanti raccomandano la massima attenzione nelle attività all'aperto e ricordano che è tutt'ora attivo il divieto assoluto di abbruciamenti.

