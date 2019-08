Allo studioso Emanuele Montomoli il Premio Mangia 2019

Questa mattina al Teatro Comunale dei Rinnovati, il sindaco Luigi De Mossi, durante la solenne cerimonia per la festività di Maria S.S. Assunta in cielo, Patrona e Regina di Siena, ha consegnato il “Premio Mangia 2019” a Emanuele Montomoli (candidato dalla Contrada Sovrana dell’Istrice). Il più prestigioso riconoscimento della città che il Concistoro del Monte del Mangia ha deciso di consegnargli per il suo lavoro di ricercatore nella prevenzione delle malattie infettive, delle vaccinazioni e nell'ambito dell’epidemiologia, nonché di imprenditore di biotecnologie a livello internazionale.

Uno studioso che ha fatto della sua passione, una missione di vita nella lotta contro virus e batteri. Non solo in ambito accademico, prima alla Facoltà di Medicina e Chirurgia e poi, dal 2016, come professore ordinario al Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo dell’Ateneo senese, ma anche attivamente con numerosi progetti scientifici: dalla prevenzione delle malattie respiratorie coordinato per il Ministero della Ricerca Scientifica a quello assegnatogli da EDQM – Council of Europe (European Directorate for Quality of Medicines), con lo scopo di riscrivere le linee guida sulla Farmacopea Europea. E ancora, più in concreto, con la scelta, intrapresa nel 2009, di fondare una propria Società, la VisMederi che, oggi, controlla e testa i vaccini prodotti dalle aziende farmaceutiche mondiali e promuove azioni “technology transfer” (trasferimento tecnologico ed intellettuale) su gruppi di ricerca in Paesi emarginati con l'obiettivo di creare centri internazionali in grado di garantire farmaci e vaccini non solo per i Paesi industrializzati, ma anche in aree in via di sviluppo. La stessa azienda, inserita nel 2016 nella lista del “Financial Times” tra le prime 400 aziende emergenti in Europa risultando all'ottavo posto nel settore “salute”, continua ad essere legata al territorio di origine del suo fondatore: dando lavoro a 47 persone e investendo a supporto di attività sportive, sociali e culturali.

Un percorso, quello di Montomoli, quindi, che giorno dopo giorno contribuisce in maniera significativa alla diffusione della scuola scientifica senese e al prestigio di Siena nel mondo.

<<Siamo qui oggi riuniti – ha detto il sindaco Luigi De Mossi – per premiare, con la massima onorificenza cittadina, uno di noi che ha tenuto e continua a tenere alto il nome di Siena>>. Dopo aver poi delineato la figura dello studioso nonché quella di imprenditore sottolineando quanto <<Montomoli sia la testimonianza di una realtà imprenditoriale di successo nel nostro territorio>>, ha concluso ricordando come <<questo momento rappresenti un’occasione in cui tutti noi, i nostri figli, colleghi e senesi, insieme, seppur con le nostre diversità, ci ritroviamo e ci riconosciamo. Ringraziamo Montomoli per quello che ha fatto e ancora farà per la nostra città>>.

La pergamena a ricordo del riconoscimento è stata realizzata, a titolo gratuito, da Michela Bacconi e Stefano Pellati.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa

