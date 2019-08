Rischiano di affondare a causa di una falla, salvati dalla Guardia Costiera

Disavventura per cinque diportisti a bordo di un natante da diporto a motore durante la navigazione da Livorno verso l’isola d’Elba al largo di San Vincenzo, salvati ieri pomeriggio (mercoledì 14 agosto) dalla nave 'Giulio Ingianni' della Guardia Costiera di Livorno.

I diportisti, dopo aver temuto di affondare a causa di una falla, hanno tirato un respiro di sollievo non appena hanno visto avvicinarsi la nave della Guardia Costiera: è bastata una chiamata via radio per far iniziare il soccorso.

Una volta affiancatasi alla barca ormai sbandata, la nave ha preso a bordo quattro persone, spaventate per la brutta esperienza, mentre tre militari sono scesi sull’imbarcazione per iniziare le attività di svuotamento dello scafo con la pompa elettrica di bordo.

I militari hanno individuato la via d’acqua e sono riusciti a tamponarla. Una volta terminata l’aspirazione dell’acqua, l’unità da diporto, condotta dal suo proprietario rimasto a bordo, ha ripreso a navigare verso il più vicino porto di San Vincenzo per le necessarie riparazioni, scortata dalla nave della Guardia Costiera.

I quattro passeggeri sono rimasti a bordo della Ingianni sino all’imboccatura del porto, dove sono sbarcati tramite un gommone, trovando ad attenderli il personale della Guarda Costiera di san Vincenzo.

