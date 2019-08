Abbattimento alberi di Piazza della Vittoria, Torselli (FdI): "Nardella agisce di nascosto, il 16 agosto"

“Qualche anno fa, tutto ebbe inizio a Peretola, in via De Bosis, dove degli uffici abbandonati dall’INPS, a due passi da una scuola, furono trasformati in un centro di accoglienza per immigrati, contro la volontà dell’intero quartiere. L’operazione, inizialmente smentita da Palazzo Vecchio, fu fatta in fretta e furia nei giorni di ferragosto. Oggi la storia si ripete in Piazza della Vittoria, dove il renziano pentito Nardella abbatte gli alberi, a lungo difesi dai cittadini, proprio la mattina di venerdì 16 agosto, nel giorno in cui Firenze è più deserta di sempre”. Così Francesco Torselli, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia.