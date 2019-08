Un cittadino cinese di 45 anni è stato accoltellato in via Pistoiese a Prato, nel cuore della Chinatown. L'uomo è stato trasportato all'ospedale Santo Stefano dove ha subito un delicato intervento chirurgico. Al momento si trova ricoverato nel reparto di rianimazione. Sull'episodio indaga la polizia che sta visionando le immagini di sorveglianza della zona. Non si esclude che il crimine sia stato perpetrato nell'ambito di un regolamento di conti tra bande.

Tutte le notizie di Prato