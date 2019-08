Al via la nuova Use Computer Gross

Ecco l'Use Computer Gross di coach Alessio Marchini. Con le tradizionali visite mediche e i test fisici, inizia ufficialmente oggi alle 18 al Pala Sammontana il lavoro della nuova squadra che anche quest'anno è stata inserita nel girone A della serie B. Uno staff tecnico rinnovato quasi per intero (accanto al 'cavallo di ritorno' Alessio Marchini la novità Michael Guadagnoli e la promozione di Cosimo Corbinelli), con la sola conferma del preparatore fisico Diego Alpi e dell'inter staff medico guidato dal dottor Paolo Miccinesi e che vedrà in infermeria il 'mitico' Nilo Rosselli ed il giovane Andrea Baldinotti. Ma, come sempre, l'attenzione degli appassionati è concentrata sulle facce nuove del roster. Partiti Matteo Botteghi, Fabio Stefanini e Giovanni Corbinelli, ecco Sam Guye, Juan Manuel Caceres ed Enrico Vanin che sono stati scelti da allenatore e società per rafforzare la squadra. La prima amichevole è in calendario mercoledì 28 agosto con San Miniato, mentre il debutto in campionato sarà domenica 29 settembre a Montecatini.

Dal ritorno in panchina di Alessio Marchini ai tanti giocatori nuovi, i motivi di interesse davvero non mancano. Buon lavoro Use Computer Gross!!!

Ecco i quadri completi:

Play

Lorenzo Raffaelli ('99), Enrico Vanin (2000) dalla Benetton Treviso, Andrea Landi (2000), Leonardo Berti (2000)

Guardie

Filippo Giannini ('91), Alessandro Antonini ('99), Giulio Maltomini (2000), Matteo Calugi (2000)

Ali

Sam Guye ('96) da Cecina, Sebastiano Perin ('96) confermato, Gabriele Giarelli ('93) confermato

Pivot

Juan Caceres (1984) da Lecco, Daniele Sesoldi ('92) confermato, Francesco Falaschi (2000) confermato

Amichevoli:

Mercoledì 28 agosto ore 19: Use Computer Gross-San Miniato

Mercoledì 4 settembre ore 19: Use Computer Gross-Piombino

Domenica 8 settembre orari oda definire: Use Computer Gross-Lucca

Venerdì 13 e sabato 14 settmbre torneo di Piombino

Mercoledì 18 settembre ore 19.30: San Miniato-Use Computer Gross

Domenica 22 settembre ore 18: Use Computer Gross-Fabriano

