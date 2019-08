Una colf che lavorava in un abitazione di Massa, ha rubato gioielli per un valore di circa 5mila euro. Nell'arco di alcuni mesi la donna era riuscita ad accumulare il bottino in casa.

Nell'ambito dell'operazione Ferragosto Sicuro è infine stata individuata e denunciata dai carabinieri.

