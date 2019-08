Coltivava marijuana in casa a Certaldo: denunciato 48enne

I carabinieri di Certaldo, in collaborazione con personale della municipale dell’Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa, hanno denunciato S.P., 48enne italiano residente in provincia di Siena, per coltivazione di marijuana.

Nell’ambito di un controllo per verificare lo stato di alcuni animali in un terreno, i militari hanno effettuato l’accesso in un appezzamento agricolo in zona Pino Fossati. Nel corso del controllo è stata notata, all’interno di una serra in mezzo ad alcune piante di pomodori, una piantagione di marijuana, ovvero 7 piante, alte più di 2 metri, che sono state sequestrate.

Successivamente i carabinieri hanno proceduto alla perquisizione domiciliare del soggetto che aveva in affitto il campo e hanno rinvenuto circa 10 grammi di hashish, oltre a strumenti per la coltivazione delle piante di marijuana. L’uomo è stato denunciato per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Tutte le notizie di Certaldo