Droga e oppiacei addosso, due denunce a Montecatini e Pescia

Un 33enne nigeriano residente a Lucca è stato denunciato, per ricettazione, a Montecatini. L'uomo è stato trovato in possesso di 100 pastiglie di un farmaco a base di oppiacei, durante un controllo in Piazza Gramsci. Sulle pasticche sono in corso indagini per capirne natura e provenienza.

A Pescia un'altra denuncia per possesso di eroina. Si tratta di un 24enne di Montecatini il quale, mentre si trovava nella ferrovia cittadina, aveva la droga con se. A seguito della perquisizione presso l'abitazione è stato trovato altro stupefacente e il materiale per il confezionamento.

