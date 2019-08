Festival musicale sul Montalbano, serata con Mattia Dugheri

Il XXII FESTIVAL MUSICALE E CULTURALE TRA STORIA E NATURA DEL MONTALBANO continua con successo e il prossimo appuntamento si terrà domenica 18 agosto alle ore 21,30 presso la Cappella dei Santi Simone e Giuda di Villa Rospigliosi – Spicchio - Lamporecchio e si esibirà, in un’altra prestigiosa serata classica, il giovane chitarrista, ma già affermato in concorsi Mattia Dugheri. Titolo della serata “Melodie Celestiali”. Presenterà un programma vario, tutto di intenso sapore e contenuto che risulterà per il pubblico, straordinariamente interessante e gradevole.

Mattia Dugheri è nato a San Miniato (PI), nel 1999. Fin da piccolo si avvicina al mondo della musica studiando pianoforte, per poi proseguire con lo studio della chitarra con il M° Riccardo Bini, diplomandosi al Liceo musicale “Forteguerri” di Pistoia nel 2018. Si perfeziona con i maestri Lapo Vannucci, Maurizio Pacini, Flavio Nati, Giulio Tampalini, Eros Roselli, Lucio Matarazzo, Arturo Tallini, Flavio Cucchi e Andrea de Vitis. Frequenta il seminario di musica antica presso l’Istituto diocesano di musica sacra di Firenze. Ha partecipato a vari concorsi nazionali e internazionali di chitarra, ottenendo sempre ottimi risultati, si ricorda: concorso chitarristico “Giulio Rospigliosi”, concorso “Riviera Etrusca”, concorso internazionale “città di Moncalieri” , concorso “Davide Lufrano Chaves”. E’ iscritto al primo anno del corso di laurea triennale (chitarra) di alla Scuola di Musica di Fiesole.

Fonte: Ufficio stampa

