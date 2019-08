Incidenti e incendio nel grossetano: diversi interventi in più comuni

Nel grossetano, nella giornata di oggi, i vigili del fuoco del distaccamento di Arcidosso sono intervenuti su tre casi distinti.

Questa mattina è stato effettuato il recupero di una autovettura finita in un fosso a Santa Fiora.

Il secondo intervento ha riguardato la messa in sicurezza di un edificio in Piazza di Castel del Piano, per delle tegole pericolanti.

Il terzo ha riguardato un incidente stradale a Sasso d'Ombrone. Una macchina è rimasta in bilico sul ciglio della strada con all'interno una persona, successivamente rimossa.

Infine un incendio di sterpaglia ha interessato circa 500 mq di terreno in località Rocconi, nel Comune di Roccalbegna.

