Muore turista in un agriturismo a Montelopio

Un uomo è deceduto in un agriturismo in alta Valdera. Un turista di origini olandesi ha accusato un malore verso le 23 di ieri, giovedì 15 agosto, e si è accasciato al suolo. Il fatto, che ha visto coinvolto un 53enne, è avvenuto in via di Montelopio, nel comune di Peccioli. Sul posto sono intervenuti subito i sanitari inviati dal 118, un'ambulanza della Misericordia di Peccioli (con medico a bordo) è arrivata in loco e ha provato a rianimare il 53enne, ma senza successo. L'uomo è deceduto pochi istanti dopo. Presenti anche i carabinieri.

