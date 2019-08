Minorenne sorpreso a rubare tra le auto in centro a Pisa

Un minorenne è stato denunciato per ricettazione a Pisa. Era assieme a un ragazzo con meno di 14 anni, quindi non imputabile, e stava rovistando tra le auto in sosta nel centro cittadino. È stato sorpreso dalla polizia e sottoposto a controllo personale. Inoltre è risultato in possesso di alcuni oggetti elettronici sulla cui provenienza non sapeva fornire indicazione. Alcuni di questi, risultati rubati su una autovettura con targa olandese, sono stati restituiti al proprietario, e il resto è stato sottoposto a sequestro.

Tutte le notizie di Pisa