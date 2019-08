"Niente Palio a sorpresa o straordinario": la smentita di De Mossi

Nessun Palio a sorpresa o straordinario. Il 2019 a Siena sarà contraddistinto dal Palio di Provenzano e da quello dell'Assunta, che tra l'altro si disputerà tra poche ore oggi venerdì 16 agosto. A darne l'annuncio è stato Luigi De Mossi, sindaco di Siena, nella consueta conferenza stampa nella mattina della carriera.

"Sicuramente un terzo palio quest'anno non ci sarà. Io farei un Palio al giorno, ma va normato in maniera diversa rispetto al passato per poter pensare ad un Palio a sorpresa" ha detto De Mossi.

Nei giorni e nei mesi scorsi si era parlato della possibilità di un Palio a sorpresa da correre il 17 agosto, ma il sindaco ha smentito tutto. L'ultimo Palio a sorpresa è del 1919, cento anni fa esatti.

