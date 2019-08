Pallacanestro Don Bosco, nuovi acquisti per il team rossoblu

Si rimpolpa l'organico della rappresentativa Under 16 Eccellenza della Pallacanestro Don Bosco; la società ha infatti scritturato due nuovi acquisti per la formazione che il prossimo anno sarà guidata da Luca Palumbo.

Arrivano in terra labronica due classe 2004: il play-guardia di 1,81 Massimo Peluso, proveniente da una società, la Pick 'n Roll, di Napoli con la quale è stato selezionato per il torneo delle regioni con la casacca della Campania e Guido Pellegrini, proveniente da Cecina. Guardia classica, alto 1,87, vanta numerose apparizioni nelle selezioni toscane, tra le quali la convocazione al torneo delle regioni, e nella prossima stagione farà parte sia del roster della prima squadra di Cecina, militante in Serie B, che in quello dell'Under 16 Eccellenza Don Bosco.