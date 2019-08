È stato fermato dalla polizia a Pisa per furto in concorso. Un uomo di nazionalità marocchina, irregolare sul territorio nazionale, sarà denunciato all’autorità giudiziaria dopo esser stato sorpreso a rubare a Ferragosto in uno stabilimento balneare a Tirrenia. Nei suoi confronti è stato emesso un provvedimento di espulsione con contestuale ordine di allontanamento dal territorio nazionale.

