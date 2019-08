Sopralluogo rifiuti a Quarrata, Legambiente: "Riusciremo a tenere sotto controllo il degrado"

COMUNE DI QUARRATA, SOPRALLUOGO RIFIUTI DEL 12 AGOSTO 2019 , SI PARTE CON IL RITROVAMENTO DI UN MOTORINO IN UNA SCARPATA !!! E poi tante piccole discariche abusive in crescita, che messe tutte insieme formerebbero UNA MONTAGNA DI RIFIUTI. E' cambiata la strategia dei cittadini incivili, che per non farsi prendere gettano i rifiuti ,in piccole dosi e poco alla volta , in varie parti del nostro Comune.

20° sopralluogo rifiuti abusivi di Legambiente Quarrata del 12 Agosto 2019, con Manetti Daniele e Marco Antonio Ascani ( Gruppo acchiappa rifiuti e Volontario Legambiente Quarrata) .

In clima di collaborazione Il sopralluogo dei rifiuti è stato inoltrato all’ufficio Ambiente del Comune di Quarrata e alle forze dell’ordine.

Ritrovamento di un motorino gettato in una scarpata in Via SELVA BASSA, segnalazione anche di Benedetta Vellas , poi in VIA Rubattorno è aumentato il numero dei sacchetti e dei rifiuti ingombranti , coperti da sacchi celesti e bianchi, poi in Via Europa nella fossa laterale ci sono otto sacchi di rifiuti urbani tra l’erba pieni di rifiuti casalinghi e multimateriale, poi Via Del Casone con tanti rifiuti urbani e multimateriale e un materasso a due piazze, poi in piazzetta di Via Modena un enorme serbatoio bianco, multimateriale ed oggettistica varia con un passeggino , poi VIA Bocca di Gora e Tinaia. Rifiuti di nuovo nello spazio antistante alla chiesetta abbandonata, cittadini incivili hanno tagliato la rete metallica ed hanno portato all’interno rifiuti urbani e multimateriale poi in Via Bocca di Gora e Tinaia , tanti rifiuti gettati tra i pruni nella fossa laterale ed è quasi impossibile vederli, ma purtroppo ci sono ben mimetizzati e si possono vedere sacchi neri e tanta plastica, poi Via Firenze nella piazzetta accanto ad depuratore dismesso per acque nere di Publiacqua in cui si trovano sacchetti di rifiuti urbani e lastre bianche .

LEGAMBIENTE QUARRATA NON MOLLA MAI E SEGUE LA DISCARICA ABUSIVA SEGNALATA FINO ALLA SUA COMPLERA BONIFICA ed è importante proseguire su questa strada , il nostro comune quarratino non deve avere zone degradate e con questi percorsi AMBIENTALI partecipativi e trasparenti e soprattutto tecnici di LEGAMBIENTE QUARRATA CON LA COLLABORAZIONE DELL’UFFICIO AMBIENTE DEL COMUNE DI QUARRATA E LE FORZE DELL’ORDINE , riusciremo a tenere sotto controllo il degrado ed inoltre è importantissimo far crescere nei cittadini la coscienza di un mondo più pulito e degno di essere abitato. Come ripetiamo da sempre per migliorare il monitoraggio, oltre a portare avanti tutte le cose dette , è importante installare telecamere sul nostro territorio quarratino e NON MOLLARE MAI !!!!

LEGAMBIENTE QUARRATA NON FA SOLO SEGNALAZIONI DI RIFIUTI ABUSIVI, MA INTERVIENE SUL TERRITORIO BONIFICANDO E PROPONENDO PROGETTI DA PORTARE AVANTI CON L’ECONOMIA CIRCOLARE E NON ABBANDONIAMO MAI I CITTADINI!!!

Fonte: Legambiente Quarrata

