Topi di appartamento sorpresi nella notte: arrestati quattro uomini

Quattro cittadini georgiani sono stati arrestati perché bloccati mentre stavano tentando di rubare in due appartamenti in via Mariotto di Nardo a Firenze. Un vicino ha sentito alcuni rumori sospetti nel condominio e ha avvertito il 112, intorno alle ore 4 della notte: giunti sul posto i militari hanno sorpreso i quattro che stavano armeggiando con vari strumenti da scasso sulle serrature delle porte di ingresso a due case. Erano già riusciti a rimuovere il blocco di chiusura e si apprestavano ad entrare, approfittando della momentanea assenza dei proprietari. I quattro sono stati arrestati per tentato furto in concorso. Gli arrestati sono senza fissa dimora, di età tra 20 e 47 anni.

