Tinagli (PD) in visita a La Dogaia a Ferragosto: "Serve un impegno maggiore"

Il consigliere comunale del Partito Democratico Lorenzo Tinagli ha accompagnato il tesoriere dei Radicali Prato Matteo Giusti, insieme a una delegazione, nella visita al carcere La Dogaia della mattina di Ferragosto. “Ringrazio i dirigenti e gli operatori delle Polizia Penitenziaria per averci accompagnati in questo sopralluogo - dichiara Tinagli - e un ulteriore, grande ringraziamento va ai circa 500 volontari che gravitano attorno alla realtà della casa circondariale, mettendo a disposizione dei detenuti tempo e competenze specifiche. Il lavoro da fare riguarda innanzi tutto il reinserimento lavorativo - aggiunge il consigliere del Pd - riteniamo che uno sportello a disposizione di chi si trova nell’ultimo anno di detenzione potrebbe essere utile per fornire una concreta opportunità di recupero a chi lascia il carcere. Inoltre tra le criticità segnalate dagli agenti della Polizia Penitenziaria, così come purtroppo accade in altre zone d’Italia, c’è la carenza di educatori: psicologi e mediatori culturali sono infatti fondamentali per creare i presupposti necessari per dar vita a percorsi seri e integrati che non finiscano per gravare solamente sugli agenti stessi”.

Fonte: PD Prato

Tutte le notizie di Prato