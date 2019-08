Tratto stradale Le Coste, CPAP: "Sr 325 lasciata a mezzo, non vogliamo diventi un'opera incompiuta"

Uno dei problemi stradali più importanti della nostra Provincia è certamente rappresentato dalla SR 325 che unisce i tre comuni della Val Bisenzio al Capoluogo di Provincia. E' una strada trafficatissima che necessita di un continuo monitoraggio per renderla adeguata al sempre crescente flusso di veicoli , anche "pesanti".

Circa dieci anni fa fu presentato un piano complessivo di sistemazione e molti interventi sono stati eseguiti ma ancora altri sono in corso o devono essere programmati . Il nostro Comitato chiede, a tal proposito una chiara risposta sul completamento del tratto stradale denominato Le Coste . Tale zona, diversi anni fa, fu interessata da lunghi lavori per l'infissione dei micropali nel terreno come lavoro preparatorio all'allargamento della carreggiata ed al suo rimodellamento data la presenza di numerose curve. I lavori hanno comportato spese e creato disagi per gli automobilisti a causa del senso unico alternato. Il problema ci è sembrato quasi "dimenticato" tanto che sia i vari Sindaci della Vallata che il nuovo Presidente della Provincia di Prato non ne hanno più fatto cenno.

Sicuramente ci sono moltissimi altri problemi da risolvere per rendere più veloce e sicura la Sr 325 e le altre strade Provinciali , ma ,nel caso specifico, si tratta di un lavoro lasciato a mezzo e non vorremmo che diventasse una delle famose opere incompiute ,di cui è "ricca" l'Italia, con soldi spesi invano. L'importante per noi, non sono i tempi, ma la consapevolezza di dover terminare tali lavori.

Fonte: Comitato Provinciale Area Pratese

