Yattaa Emanuele Brusini bronzo agli European Master Game

Dal 26 luglio al 4 agosto si sono svolti a Torino gli European Master Game Torino 2019. Evento dedicato a tutte le categorie master. Più di 30 le discipline sportive. Non poteva mancare la scherma, le cui gare si sono svolte al Palatazzoli. Circa 170 le presenze complessive nelle sei armi. Presenti, oltre agli italiani, anche atleti polacchi, francesi, americani, macedoni, ucraini, inglesi, tedeschi, belgi, russi.

Nella gara spada categoria I (anni 39-49) ottimo bronzo per il livornese Yattaa Emanuele Brusini (ma pietrasantino di adozione) nelle file del Club Scherma Viareggio sconfitto 10-6 in semifinale solo dal polacco Weclawski Mirek vincitrice della gara. La Versilia non può vantare una tradizione schermistica come quella di Pisa e Livorno, ma dal 1998, anno di nascita dell’A.S.D. Club Scherma Viareggio, parecchi giovani e adulti si sono avvicinati a questo affascinante sport che richiede sostanzialmente tre dori: occhio, cuore e fantasia.

Nelle file giovanili in grande evidenza Sabrina Zanni nella spada (un oro interregionale, un argento regionale e un bronzo nazionale U14), nonché assegnataria del riconoscimento progetto “Incentivazione allo studio 2019” con consegna presso l’aula del Gruppo della Camera dei Deputati, e Gianmaria Antonini nel fioretto (7° e 8° class. Interregionale e 11° class. al campionato nazionale) entrambi nei primi 16 del ranking nazionale della categoria allievi (2005) e convocati ai rispettivi campus estivi dalla Federazione Italiana Scherma. Infine ottimo bronzo per Renate Engel al Campionato Italiano Master di spada nella categoria 3 tenutesi al PalaFiera di Casale Monferrato. Insomma annata intensa e positiva per la società viareggina sia dal punto di vista dei risultati, che per il numero di iscritti raggiunto, ad oggi oltre 40. A creare questa realtà ci ha pensato l’olimpionica di fioretto e spada Margherita Zalaffi, la “Pantera senese”, l'unica donna ad aver vinto medaglie olimpiche in due armi diverse, la quale, insieme al tecnico federale livornese Riccardo Assenzio, portano avanti l’attività di scherma presso la nuova sede ubicata all’interno del CTL di Lido di Camaiore in via del Magazzeno.

Fonte: Ufficio stampa

