Nuovo acquisto per lo Scandicci del Presidente Fabio Rorandelli.

La società Blues comunica di aver tesserato Paolo Di Leo, centrocampista classe 1998!

Di Leo, reduce dalla stagione con Real Forte Querceta e Pianese, ed ex Colligiana ed Empoli, sarà a disposizione di mister Claudio Davitti già per la sfida di domani in Coppa Italia Serie D (ore 17 al Turri) contro il Progresso.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Scandicci