Nuovo colpo per lo Scandicci: entra in squadra Matteo Saccà

E arriva anche il secondo colpo della serata per lo Scandicci!

Il Presidente Fabio Rorandelli e il DS Mirko Garaffoni dopo aver tesserato Paolo Di Leo hanno chiuso l'acquisto anche di Matteo Saccà, esterno offensivo classe '94!

Per Saccà, già da qualche giorno a disposizione di mister Davitti, si tratta di un ritorno allo Scandicci, mentre oltre al San Donato Tavarnelle negli ultimi anni ha accumulato esperienza in Serie D anche con Rignanese, Mezzolara, Savona e Lavagnese. Anche lui sarà disponibile già per la partita di domani in Coppa contro il Progresso!

Fonte: Ufficio stampa

