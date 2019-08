I vigili del fuoco del Comando di Prato e del distaccamento di Montemurlo sono intervenuti intorno alle ore 18:30, in via Guevara, per un incendio sviluppatosi sul terrazzo di un appartamento posto al secondo piano di un edificio.

L'intervento del vigili del fuoco ha scongiurato che le fiamme si propagassero all'interno. Non risultano persone coinvolte. Sul posto anche personale del 118 e della Polizia.

L'intervento è ancora in corso.

