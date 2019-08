I vigli del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti sull'incrocio tra Via Pietro Toselli e Via Giambattista Lulli per un incidente stradale.

Una macchina è finita contro la vetrina di un attività commerciale. Sul posto anche la polizia municipale e il personale sanitario del 118, che ha preso in carico il conducente.

Nello scontro nessuna persona è rimasta coinvolta.

Tutte le notizie di Firenze