Lavori a Santa Croce, come cambia la viabilità

A decorrere dalle ore 8,00 di martedì 20 agosto e fino all’ultimazione dei lavori, prevista entro domenica 25 agosto 2019, per l’effettuazione di lavori di manutenzione sui ponti, verrà chiuso al transito veicolare il tratto di via del Bosco a Santa Croce sull'Arno posto in corrispondenza del ponte sul canale Usciana. Nei tratti di via del Bosco compresi tra le intersezioni con via di Pelle e via Lungovalle ed il ponte sul canale Usciana, sarà consentito il transito solo ai veicoli diretti o provenienti dagli edifici e terreni posti lungo i medesimi tratti. La cittadinanza è invitata ad osservare la segnaletica temporanea che regola la circolazione e le deviazioni in atto.

Tutte le notizie di Santa Croce sull'Arno