Lite dopo il Palio, 45enne minaccia operaio con un coltello: denunciato

Non vuole far smontare i palchi dopo il Palio e se la prende con gli operai tirando fuori un coltello dal bar. Per questo il proprietario di un bar di Siena è stato fermato e denunciato dalla polizia nella serata di ieri, venerdì 16 agosto, giorno del Palio dell'Assunta.

Contrariato dalle operazioni di smontaggio, P.M, 45enne senese, ha iniziato a litigare con gli operai. Quando ormai era passata la mezzanotte, la questione si è fatta più aspra, l'esercente se l'è presa con un operaio ed è passato alle vie di fatto.

Prima parole grosse, poi qualche spinta, infine l'intervento della polizia: quando tutto sembrava ormai calmo, verso le 3, è successo il putiferio. Il 45enne, reduce da una visita lampo al pronto soccorso de Le Scotte, ha deciso di vendicarsi a modo suo.

È andato nella cucina del bar e ha preso un coltello lungo circa 30 centimetri. Si è diretto verso gli operai con cui aveva discusso prima, minacciandoli, seppur rimanendo a distanza. Il pronto intervento dei poliziotti delle volanti ha però evitato conseguenze ulteriori. L’uomo è stato fermato ed il coltello gli è stato sequestrato. Al termine degli accertamenti di rito il senese è stato denunciato per minacce gravi e porto abusivo di arma senza giustificato motivo.

