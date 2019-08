I martedì di Casole, mercatino dell'artigianato e musica dal vivo: ospiti i Liverpool Station

Il 20 agosto, in occasione della manifestazione I martedì di Casole, vi aspettiamo nel centro storico di Casole d’Elsa per il consueto mercatino dell’artigianato e con la musica dal vivo dei Liverpool Station, the ultimate Beatles experience (piazza della Libertà - 21:45 – ingresso gratuito).

Anche i bar e ristoranti del centro partecipano alla manifestazione proponendo menù a buffet e specialità culinarie.

La manifestazione è organizzata dalla pro-loco di Casole d’Elsa con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale.

Per informazioni: