Miss Cinema Toscana è di Santa Croce, a Marina di Bibbona trionfa Chiara Gorgeri

Il podio di Miss Cinema Toscana sotto il segno del Leone, a Marina di Bibbona Chiara Gorgeri eletta Miss Cinema Toscana 2019. La concorrente di Santa Croce sull'Arno sale sul podio più alto e si aggiudica il lasciapassare per le prefinali nazionali di Miss Italia. La manifestazione organizzata dall'Amministrazione Comunale con la collaborazione dell'Azienda Speciale, della Proloco, della Pubblica Assistenza e degli Operatori Turistici di Marina di Bibbona diventata punto cardine del cartellone degli eventi estivi, anche in questa edizione ha riscontrato un enorme partecipazione di pubblico. Non facile il lavoro della giuria della serata, che era presieduta da Massimo Fedeli sindaco di Bibbona e da Simone Rossi vice-sindaco, nel dover scegliere tra il nutrito e qualificato gruppo delle finaliste regionali in gara la vincitrice della prestigiosa fascia di Miss Cinema Toscana, ma al termine dello scrutinio finale ha emesso il seguente giudizio:

1^ Classificata - Miss Cinema Toscana 2019 - CHIARA GORGERI - di S.Croce sull'Arno (PI) - 19 anni - studentessa - H. 1,76 - capelli castano/chiaro - occhi azzurri - del segno del Leone.

2^ Classificata - Miss Seconda Classificata - CLARISSA DI RENZONE - di Sinalunga (SI) - 21 anni - studentessa - H. 1,72 - capelli biondi - occhi castani - del segno del Leone.

3^ Classificata - Miss Terza Classificata - SERENA SESTINI - di Massa - 17 anni - studentessa - H. 1,68 - capelli biondi - occhi marroni - del segno del Leone.

4^ Classificata -- Miss Quarta Classificata - GIULIA DAL CANTO - di Ponsacco (PI) 21 anni - studentessa H. 1,80 - capelli castani - occhi marroni - del segno dei Gemelli.

5^ Classificata - Miss Quinta Classificata - MATILDE CECCHI - di Signa (FI) - 18 anni - studentessa - H. 1,71 - capelli castani - occhi verdi - del segno della Vergine.

6^ Classificata - Miss Sesta Classificata - SARA PINOTTI - di Carrara - 19 anni - studentessa - H. 1,68 - capelli castani - occhi marroni - del segno del Capricorno.

