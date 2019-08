'Ombra del Sindaco', Vincenzo Oliveri detto Asma: "I santacrocesi mi hanno premiato per il lavoro svolto"

Il 10 giugno 2010 fu il giorno in cui, in piazza Matteotti, seduto davanti al bar Renata, con un cartello mi autoproclamai “Sindaco Ombra”. Sul cartello dichiaravo che ero un cittadino al servizio di tutti e se c’erano dei problemi, istanze o segnalazioni i santacrocesi potevano scrivermi e io nel loro interesse lo avrei segnalato a chi di dovere. Sono trascorsi 9 anni da quel giorno e ritengo di avere svolto abbastanza bene il ruolo di “Sindaco Ombra”.

I santacrocesi hanno imparato a conoscermi e hanno apprezzato quello che in questi lunghi anni ho fatto. Articoli sui giornali, contestazioni con i cartelli, organizzato dimostrazioni e tanto altro ancora. Poi per essere più vicino ai cittadini ho creato delle pagine di Facebook e, così, questi hanno potuto inviarmi in tempo reale le più disparate segnalazioni per abbandono di rifiuti, buche nelle strade, lampioni spenti, campi incolti etc. etc.. pubblicando le foto.

I social mi sono stati d’aiuto e solo io so quanti messaggi ho ricevuto sia scritti su Facebook che in privato e penso di essere stato un valido aiuto sia con le mie risposte e informazioni che con le segnalazioni inoltrate al comune. Ho creato anche una pagina per gli staffolesi perché anche loro potessero contattarmi e segnalarmi quello che nella frazione, che io conosco abbastanza bene, non andava. Mi ha fatto molto piacere in questi anni ricevere messaggi, telefonate o richieste varie anche da parte di persone di sinistra con le quali mi sono comportato bene perché per me i cittadini sono tutti uguali di qualsiasi colore politico siano.

Quest’anno mi sono candidato alle elezioni comunali e i santacrocesi mi hanno dato fiducia e mi hanno premiato per il lavoro svolto in questi anni eleggendomi e facendo in modo che io fossi il consigliere più votato di tutti con ben 344 voti. Io li ringrazio di cuore e quello che ho promesso loro in campagna elettorale cercherò di mantenerlo naturalmente anche con il loro continuo contributo. Per questo penso che sia arrivato il momento di trasformare il mio storico ruolo di “Sindaco Ombra” in qualcosa di più rispondente ai tempi che corrono e all’incarico ricevuto e, quindi, di assumere quello più incisivo di “Ombra del Sindaco”.

Durante i prossimi 5 anni di legislatura, metaforicamente parlando, seguirò come un’ombra l’operato del Sindaco e informerò tutti i santacrocesi come vengono amministrati il capoluogo e la frazione di Staffoli e, assieme, ai miei amici consiglieri del gruppo “Per un’altra Santa Croce” farò una dura opposizione in consiglio comunale e fuori affinché tutti i santacrocesi possano vivere in un paese decoroso, pulito, sicuro e bene amministrato portando la loro voce fin nelle sedi più opportune. Grazie ancora!

Vincenzo Oliveri

