"Degrado e poca sicurezza alla nuova rotonda": la segnalazione da Ponte a Egola

"La nuova rotonda in via Gramsci non è un gran biglietto da visita per Ponte a Egola". La segnalazione arriva dalla frazione del comune di San Miniato e riguarda la rotonda inaugurata lo scorso dicembre tra via Gramsci, via Da Vinci e via Corridoni.

La segnalazione continua: "Alcuni cittadini si sono lamentati di come sono tenute in degrado le strade adiacenti. La vegetazione è alta e impedisce sia di camminarci, sia la corretta visione della strada". Ricordiamo che quel tratto è diventato a doppio senso di marcia relativamente da poco, nemmeno un anno.

"Oltre al degrado, c'è di mezzo la sicurezza. Bisogna fare qualcosa" conclude la segnalazione.

Tutte le notizie di San Miniato