Prende a pugni la moglie di fronte ai figli, arrestato a Castelfiorentino

Un 40enne è stato arrestato a Castelfiorentino. S.T.G, di origine camerunese, è accusato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie 30enne. L'arresto è avvenuto ieri, venerdì 16 agosto, nel pomeriggio.

I carabinieri sono intervenuti in un'abitazione di piazza Gramsci, dove una donna era stata picchiata dal marito; già la sera prima un’altra pattuglia era intervenuta per una lite nella stessa. Ieri, poi, è avvenuta un'altra lite per futili motivi.

L'uomo ha colpito la moglie con un pugno al volto, il tutto di fronte ai figli di uno e sei anni. In casa c’erano anche la madre e la sorella di lei che, quando hanno sentito urlare la donna, sono intervenute in sua difesa. Anche le altre due donne sono state colpite dal 40enne.

La vittima, in sede di denuncia, ha raccontato altre vessazioni e aggressioni avvenute nel tempo, sempre per futili motivi. Ieri, accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale di Empoli, è stata dimessa con 10 giorni di prognosi. Il compagno invece è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia ed è stato portato in carcere a Sollicciano.

