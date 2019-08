Radicofani, gran finale per il festival di Ghino

Domenica 18 agosto è l’ultima giornata del festival di Ghino. Il gran finale prevede un doppio appuntamento musicale: nel pomeriggio (ore 18, lungo le vie del borgo) l’esibizione della fanfara dei Bersaglieri di Siena a Contignano e, in serata (ore 21, piazzetta del Teatro) il concerto del Duo Ausencias.

La storia della fanfara senese ha inizio nel 1927, allorché il quinto reggimento dei bersaglieri si spostò a Siena, insediandosi in quella che sarebbe diventata, non a caso, caserma La Marmora (oggi Bandini). Nel 1952 fu costituita la fanfara, che oggi ha gli eredi nel capo fanfara Fabio Bindi, e dai suoi vice Mirco Piazzai e Edoardo Sacco.

Il concerto del Duo Ausencias è inserito anche nel cartellone del Francigena International Arts Festival. Roberto Cecchetti al violino e Massimo Signorini alla fisarmonica presentano un programma vario che spazia dalle musiche da film al tango, dal jazz al klezmer. Si tratta di un viaggio tra pagine meravigliose di autori che vengono interpretate dall’insolito duo toscano, costituitosi circa dieci anni, che ha incontrato i consensi sia del pubblico che della critica musicale per la facilità camaleontica a interpretare tutti i generi musicali. La presenza della fisarmonica permette al duo di inserire quel suono popolare che permette di riscoprire le origini e le radici della musica etnica, mentre il violino costituisce le basi armoniche e melodiche creando una sorta di orchestra portatile. I due musicisti sono anche compositori e arrangiatori: hanno inserito nel loro repertorio diverse loro composizioni, premessa per il loro primo disco, di imminente uscita. Per informazioni, pagina Facebook e sito internet del Comune di Radicofani, mail: ass.cultura@comune.radicofani.si.it.

Fonte: Ufficio stampa

