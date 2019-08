Il saluto di Palaia a Susy Rossi: "Quando crederai che tutto sia finito, quello sarà l'inizio"

Oggi, sabato 17 agosto, alle 10, tutta la comunità di Palaia e non solo si è stretta intorno alla famiglia di Susy Rossi, scomparsa all’età di 48 anni a causa di un incidente stradale avvenuto la vigilia di Ferragosto.

Tante le persone che sono arrivate in cima al colle per salutare Susy nella sua adorata Pieve, la chiesa di Palaia dove disse il fatidico sì davanti all’altare oltre 20 anni fa, e che amava ammirare e fotografare dalla finestra di casa. Perché Susy era proprio così, come ne parlano tutti gli amici e conoscenti: "Fatta di cose semplici, donna dolce ma allo stesso tempo forte e indipendente".

Susy ha vissuto la sua infanzia a Baccanella fino al matrimonio. Dopo ha trascorso diversi anni a Santa Croce sull’Arno fino al rientro a Palaia, con i figli, fra le colline che l’hanno vista crescere.

Casalinga, mamma per quattro volte, amante degli animali, delle passeggiate nella natura e dei tramonti. È stata ricordata come una persona "limpida, dal valore per la famiglia e gli affetti e da una grande generosità". Una vita composta dal mestiere di madre ma anche da cambiamenti non sempre facili da affrontare, con la consapevolezza di non tenere mai niente per se ma di donare ciò che aveva agli altri.

Un fulmine a ciel sereno, un avvenimento così improvviso al quale chiunque stenta ancora a credere e a realizzare.

La Pieve, affollata da chiunque le volesse bene, ha ospitato i saluti e la commozione dei presenti. Una massa di persone avvolte intorno a lei, con la presenza immancabile dei suoi amati amici a quattro zampe.

Tantissimi i messaggi stanno transitando su Facebook, in molti la stanno ricordando con qualsiasi mezzo. Proprio lei, qualche giorno fa, aveva postato una frase sui social che i figli hanno riportato in uno striscione appeso davanti alla chiesa: “Ci sarà un momento in cui crederai che tutto sia finito, quello sarà l’inizio”.

Un motto che infine sembrerebbe combaciare proprio con quello che possiamo capire della 48enne: della sua forza di rialzarsi e di combattere, sempre col sorriso e coi suoi occhi che ridevano da soli.

