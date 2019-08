Scuola, lavori per 532mila euro alla media Galilei di Pieve a Nievole

Sono in pieno svolgimento i lavori di adeguamento sismico, ristrutturazione e riqualificazione esterna e interna alla scuola media Galilei di Pieve a Nievole.

L’intervento è stato pianificato e progettato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gilda Diolaiuti, con l’assessore Salvatore Parrillo assessore competente che ha seguito l’iter del provvedimento e l’azione dell’ufficio tecnico.

Un’opera molto importante anche sotto il profilo economico, visto che l’importo complessivo dei lavori supera i 532mila euro, dei quali 494mila assegnati, nel 2017, dalla regione Toscana al comune di Pieve a Nievole a fondo perduto, nell’ambito dei fondi “Bei” e il resto coperto con le risorse dell’ente comunale.

La procedura, piuttosto complessa anche per quanto riguarda l’appalto, è stata velocemente espletata dal comune di Pieve a Nievole, i lavori sono iniziati nel periodo di vacanza scolastica per garantire la tranquillità delle operazioni, che necessariamente devono essere compiute con l’assenza di personale docente e tecnico e studenti, per avere la massima sicurezza. Anche per questo motivo i lavori sono stati suddivisi in due tranche, la seconda delle quali sarà completata nell’estate del 2020, in modo da poter togliere il cantiere in concomitanza con la riapertura delle scuole.

La parte di interventi prevista per questa estate interessa tutta la zona deputata ad aule e servizi connessi sia al piano terreno che al primo piano, nella parte ovest dell’edificio, con la creazione di una parete provvisoria per consentire il regolare funzionamento dell'attività di segreteria, zona che sarà oggetto di lavori nell'estate 2020 come le stanze della presidenza e l'auditorium.

Il consolidamento strutturale consiste essenzialmente in interventi di miglioramento dei collegamenti alla fondazione dei pannelli prefabbricati, la formazione di una parete in cemento armato interna in sostituzione di tutta la tramezzatura del corridoio, la realizzazione di rinforzi esterni con fasce in fibra di carbonio, il miglioramento del collegamento tra i pannelli prefabbricati e i solai. L'intervento si completa con il rifacimento dei pavimenti, tinteggiature interne ed esterne per una scuola che, al termine dell’esecuzione di quanto previsto nel progetto, sarà molto migliorata.

“La scuola è una priorità del nostro mandato amministrativo che, in questo caso, è in piena e assoluta continuità con il nostro precedente- confermano Gilda Diolaiuti e Salvatore Parrillo-. In questo caso è stata premiata da un importante contributo a fondo perduto regionale la capacità progettuale della macchina comunale di Pieve a Nievole, che ringraziamo. Un progetto del quale siamo veramente fieri perché mette in sicurezza, modernizza e rende più funzionale la scuola media Galilei”.

Fonte: Ufficio stampa

