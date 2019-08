Trovato morto 64enne dietro alla Chiesa dell'Arnaccio

Un uomo è stato trovato senza vita dietro alla Chiesa dell'Arnaccio, alla periferia a sud di Pisa. Si tratta di un 64enne che stava lavorando nei campi come bracciante. La scoperta è avvenuta verso le 9 di oggi, sabato 17 agosto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari inviati dal 118 e i carabinieri di Navacchio. Il 64enne, di nazionalità italiana con origini siriane, da tempo era cardiopatico e quindi si presume che il decesso sia avvenuto per cause naturali. La salma è già stata restituita ai familiari per le esequie.

Tutte le notizie di Pisa