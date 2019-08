Ultimo Aperitivo Mediceo a Seravezza, il programma

Ultimo Aperitivo Mediceo lunedì 19 agosto a Seravezza. Un ciclo di gran successo – con pubblico sempre molto numeroso e partecipe – che si chiude con una pirotecnica passerella di temi e personaggi. L’appuntamento con Fabrizio Diolaiuti, accompagnato come sempre dallo showman Dino Mancino, è per le ore 18:30 nei giardini di Palazzo Mediceo patrimonio Unesco, con ingresso libero e degustazione finale gratuita per tutti i presenti.

Nell’ultima puntata si parlerà in primo luogo dei frutti dell’orto. «A cosa servono i grandi chef? A proporci piatti nuovi valorizzando in maniera unica le materie prime. Parleremo quindi di nuove ricette per sfruttare al meglio l’oro dell’orto», spiega Diolaiuti presentando la puntata. «All’oro del cervello ci penseranno invece i portavoce dell’Associazione per la ricerca neurologica Arno, mentre da Montecarlo di Lucca avremo gustose anticipazioni sull’imminente Festa del Vino».

Tutti gli ospiti di questa puntata: Michele Corfini, botanico del Progetto Mondi Convergenti; l’agricoltore Claudio Matteucci; il docente universitario Ubaldo Bonuccelli; Gianfranco Antognoli, presidente dell’Associazione Arno; Gino Fuso Carmignani, presidente del Consorzio Vini Montecarlo Doc; Federico Carrara, sindaco di Montecarlo di Toscana; Antonietta De Stefano G. Parisini dell’Associazione Aiuto Bambini Cerebrolesi. Lo chef Davide Manfredi dell’Enoteca Marcucci Pietrasanta preparerà per la degustazione finale un estratto di sedano e mela verde con verdure estive e maggiorana.

