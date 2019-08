Droga, viaggiano in treno con panetti hashish: arrestati

Un 21enne e un 18enne originari della Repubblica Domenicana e residenti a La Spezia, sono stati arrestati ieri dalla polizia ferroviaria a Torre del Lago perché sono stati sorpresi con 450 grammi di hashish e una bilancina di precisione. L'accusa per i due è quella di detenzione di droga al fine di spaccio.

Un terzo, minorenne, è stato denunciato al tribunale dei minori di Firenze. I tre sono stati notati dagli agenti scendere da un treno regionale in compagnia di altri giovani e incamminarsi lungo i binari per poi entrare in una pineta mentre uno di loro è rimasto fuori a controllare la situazione. Il gruppetto è poi tornato in stazione dove ha preso un treno sul quale sono stati controllati e identificati dai poliziotti che hanno trovato i tre in possesso di alcuni panetti di hashish.

Tutte le notizie di Viareggio