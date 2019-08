Il Duo Acoustic Dream sul palco di Eliopoli Summer

Venerdì 23 agosto alle ore 22 al posto dell’incontro con leader politico nazionale (vista la crisi di governo non è possibile confermare gli invitati) abbiamo organizzato un concerto musicale con il Duo Acoustic Dream.

In particolare con Valentina Bagni, vincitrice del premio Mogol 2018.

Musica pop internazionale reinterpretata magistralmente da Valentina e accompagnata dalla chitarra di Massimo Pancrazi.

Si spazia da Lady Gaga (Bad Romance, Born this way) a Hallelujah e Happy a Billie Jean, fino a Alice Keys con No One e If I ain’t got you, passando per Norah Jones in Sunrise e Don’t know why.

Il progetto Acoustic Dream nasce a Pontedera dalla fusione di due musicisti che amano la musica acustica, calda, scarna, essenziale e autentica, d'atmosfera, presentando una scaletta dei maggiori successi internazionali di Pop Music rivisitati in chiave acustica.

Valentina Bagni è la vincitrice di ben due premi al Tour Music Fest 2018: miglior cantautore per l'Italia ed anche il premio Mogol.

Abbiamo, quindi, voluto offrire al pubblico internazionale di Eliopoli un occasione di conoscenza di questo grande talento musicale che saprà coinvolgere il pubblico offrendo canzoni famosissime ma interpretate e arrangiate da loro in maniera particolare.

Da non perdere.

Spettacolo, come sempre, GRATUITO.

Fonte: Eliopoli summer 2019

