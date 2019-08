I Vigili del Fuoco di Arezzo sono intervenuti questa mattina intorno alle ore 6.45 in Largo Tevere ad Arezzo per l'incendio di un'attività commerciale. Per l’ingente fumo sprigionato dall’incendio sono stati evacuati gli appartamenti sopra il negozio. Nessuna persona è rimasta coinvolta, ma l'attività commerciale ha subito ingenti danni. Intervenuti sul posto 3 mezzi e 9 unità dei vigili del fuoco. Attualmente l’incendio è sotto controllo, mentre le cause sono da accertare.

