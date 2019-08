I Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto tra due auto, all’incrocio tra la SP 81 e la SP 56, la strada che dalla località Osa va verso Magliano in Toscana, nel Comune di Orbetello

All'interno di una delle vetture è rimasta incastrata una donna che è stata liberata dalla squadra dei vigili del fuoco per poi essere affidata alle cure del personale sanitario del 118. Sul posto anche i Carabinieri.

Tutte le notizie di Orbetello