Lotta alle polveri fini, Legambiente Quarrata e Comune di Carmignano insieme con il 'polverometro'

Legambiente Quarrata continua la sua battaglia contro le polveri fini con un polverometro portatile sperimentale. Dal 13 agosto, Legambiente Quarrata, ha iniziato a fare informazione tramite volantini e installerà un 'banchino' al mercato settimanale e durante alcune manifestazioni del settembre Quarratino, in collaborazione con gli Enti Pubblici interessati , con progetti , documenti, volantini, manifesti, servizi fotografici.

Il polverometro portatile permetterà ai cittadini di monitorare in tempo reale la qualità dell’aria che respirano in quel momento, tutto questo con la presenza tecnica dei volontari di Legambiente Quarrata sempre a disposizione per le problematiche ambientali di tutti i cittadini.

È importante sottolineare che per la lotta alle PM 10 e PM 2,5 nella piana e sul Montalbano, continua la collaborazione tecnica di Legambiente Quarrata con il Comune di Carmignano. Il Sindaco Edoardo Prestanti del Comune di Carmignano installerà sul suo territorio tre nuovi analizzatori sperimentali CNR –INO a varie altezze del terreno, sia per monitorare le polveri fini a livello generale sia per scovare i cittadini incivili che danno fuoco ad arbusti e a discariche abusive.

I nuovi analizzatori sperimentali CNR-INO e la campagna pubblicitaria con migliaia di volantini e manifesti sono forniti a Legambiente Quarrata dall’Ufficio Ambiente della Regione Toscana (ARIA DI TOSCANA).

