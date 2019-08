Matilde Cecchi di Signa è Miss Sport Toscana 2019 e vola alle prefinali di Miss Italia

Matilde Cecchi di Signa vince la fascia di Miss Sport Toscana e vola alle prefinali nazionali di Miss Italia. La concorrente signese si aggiudica la penultima fascia dei Titoli Satellite a disposizione per la Toscana. Grande successo della manifestazione nella sua seconda edizione svolta nello splendido scenario di Villa Sperling, organizzata da Alex Bitetti titolare della Alex Model Agency, con il patrocinio della regione Toscana, della provincia di Prato e del comune di Vernio, con il contributo della Proloco di Montepiano e di importanti sponsor. Decisione unanime da parte di molti componenti la giuria che era presieduta dal signor Mauro Taglianetti, segretario Gabriele Sandretti, nel selezionare la vincitrice della fascia regionale a disposizione della serata. Al termine dello scrutinio finale ecco il giudizio:

1^ Classificata - Miss Sport Toscana 2019 - MATILDE CECCHI - di Signa (FI) -

18 anni - studentessa - H. 1,68 - capelli castani - occhi marroni - del

segno del Capricorno.

2^ Classificata - Miss Seconda Classificata - CLARISSA DI RENZONE - di

Sinalunga (SI) - 21 anni - studentessa - H. 1,72 - capelli biondi - occhi

castani - del segno del Leone.

3^ Classificata - Miss Terza Classificata - SARA AMOJA - di Firenze - 18

anni - studentessa - H. 1,72 - capelli castani - occhi marroni - del segno

dello Scorpione.

4^ Classificata - Miss Quarta Classificata - VERONICA LO GIUDICE - di

Camucia (AR) - 18 anni - parrucchiera - H. 1,70 - capelli castani - occhi

marroni - del segno del Capricorno.

5^ Classificata - Miss Quinta Classificata - FRANCESCA FABBIANI - di Vicchio

(FI) - 23 anni - educatrice - H. 1,73 - capelli castani - occhi marroni -

del segno della Vergine.

6^ Classificata - Miss Sesta Classificata - GIULIA DURANTI - di Arezzo -

commessa - H. 1,74 - capelli castani - occhi marroni - del segno

dell'Ariete.

Miss Sport Toscana è stata premiata da Giovanni Morganti sindaco di Vernio e da Alex Bitetti organizzatore della serata. Matilde Cecchi si aggiudica il diritto di partecipare alla finale regionale di Miss Toscana in programma giovedì 22 agosto ,per la 38esima volta consecutivamente a Casciana Terme, nonché alle prefinali nazionali che si svolgeranno a Mestre dal 26 al 29 agosto. Qui sarà scelto il gruppo delle 80 finaliste nazionali che parteciperanno alla serata finale di venerdì 6 settembre in diretta Rai Uno da Jesolo.

Molto apprezzato dal numeroso pubblico presente i meravigliosi abiti che le miss hanno indossato in passerella di Eleonora Lastrucci, stilista internazionale che veste star del cinema e della televisione e sempre presente al festival di Cannes e alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia e l'intervento dell'avvocato Silvia Bartolini presidente del Codacons Toscana che ha promosso lo sportello Anti_Stalking per tutte le persone che subiscono atti persecutori.

La serata è stata magistralmente condotta da Raffaello Zanieri, mentre le acconciature di tutte le concorrenti sono state effettuate da Francesca Albertazzi by Le Glorie Parrucchieri con salone a Montepiano. L'organizzazione della serata e' stata curata dall'agenzia Syriostar di Gerry Stefanelli di Montecatini Terme responsabile del concorso per la Toscana e la Liguria con la preziosa collaborazione di Alessandro Ferrari.

L'ultimo appuntamento con le finali regionali dei Titoli Satellite per la Toscana è in programma per lunedì 19 agosto al camping Village Esperidi di Marina di Bibbona dove sarà assegnata la fascia di Miss Sorriso Toscana 2019.

