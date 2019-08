Morto Arnaldo Galli, geniale artista della cartapesta e decano del Carnevale di Viareggio

Il decano dei carristi del Carnevale di Viareggio, Arnaldo Galli, è morto a 93 anni.

La Fondazione del Carnevale di Viareggio ne ha dato notizia ieri.

"La Cittadella del Carnevale saluta Arnaldo Galli, geniale artista della cartapesta che ci ha lasciato poco fa. 50 anni di carriera, una vita, per il Carnevale di Viareggio con opere allegoriche straordinarie. Con la sua creatività e maestria ha vinto 20 volte il primo premio, rivoluzionato il linguaggio del Carnevale con opere tra le più innovative. Tra i suoi carri più belli ricordiamo la Bomba, super carro nell’anno del Centenario, frutto di una genialità da vero mago della carta a calco.

Ha portato l’arte del saper fare il Carnevale in giro per il mondo: in Australia, negli Stati Uniti, in Venezuela, solo per citarne alcuni. Insieme ad altri maestri costruttori ha realizzato scenografie per i più grandi registi, primo tra tutti Federico Fellini.

La Fondazione Carnevale, vicina al dolore della famiglia, dei parenti e degli amici, è certa che un grande maestro come lui continuerà a seguire e sostenere il cammino del Carnevale di Viareggio".

L'ex presidente della Fondazione Carnevale, Alessandro Santini, lo ricorda con una lunga nota.

Foto da Facebook

"Il Carnevale perde il suo Decano più grande, più famoso, il Carrista della Bomba del Centenario del 1973.

Perdiamo uno dei padri più importanti del Carnevale di Viareggio, l’artista che ha lavorato anche per Federico Fellini e per Achille Lauro.

Perdiamo il Maestro al quale tutta la città era più affezionato, il Vecchio saggio e artista che ha fatto scuola a tutti i Carristi e che ha rafforzato l’arte e la bravura di Gilbert Lebigre e della sua famiglia.

Famose le sue sfuriate in Fondazione con Tofanelli o anche quelle con Silvano Avanzini, padre di Alessandro.

Pronto alla battuta, sagace, preparato, unico, speciale, conosceva ogni aspetto e carattere della macchina del Carnevale: disegnatore, pittore, “geometra”, “ingegnere”, “saldatore”, Arnaldo è stato tutto di questo mondo, ha insegnato a tutti, ha fatto sognare tutti.

Il suo regalo più bello?

Un suo quadro: un “pranzo di Carnevale” donatomi il giorno delle mie dimissioni da presidente.

Artista speciale e un po’ sbadato: firmò il quadro 3 volte!