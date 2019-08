Non rispetta l'obbligo di firma in caserma, arrestato

Lo scorso 9 agosto aveva aggredito un capotreno che gli chiedeva il biglietto ed era stato arrestato, ieri il 46enne nigeriano è stato portato in carcere a Sollicciano in esecuzione di un aggravamento della misura cautelare emessa dal tribunale di Firenze.

L'uomo aveva l'obbligo di firma presso la caserma dei carabinieri di Rignano sull'Arno, cittadina dove risiede, obbligo mai ottemperato dall'uomo. Per questo i militari ieri hanno rintracciato il 46enne, nei cui confronti il tribunale di Firenze ha disposto l'aggravamento della pena con l'applicazione della custodia in carcere. Il 46enne pertanto è stato trasferito presso il carcere fiorentino di Sollicciano.

